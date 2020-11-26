Екатеринбург, 26 ноября 2020, 13:57 — REGNUM Главой пресс-службы Екатеринбургской городской думы стала Екатерина Кириченко. Назначение подтвердили в пресс-службе ЕГД.
Место пустовало с июля 2020 года после ухода предыдущего руководителя Дмитрия Егоркина. Он стал советником спикера свердловского Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной.
Кириченко устроилась в гордуму в 2018 году, до этого работала в местных СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, перед назначением предыдущего пресс-секретаря в 2019 году дума несколько месяцев тоже работала без руководителя пресс-службы.
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