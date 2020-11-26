Подгорица, , 13:16 — REGNUM Черногорское общественное движение URA отправило соглашение о программных приоритетах экспертного правительства премьер-министру Здравко Кривокапичу и лидеру коалиции «Мир — наша нация» Алексе Бечич, которое включает 13 пунктов.

Подразумевает принятие пяти законов, а именно о происхождении собственности, люстрации, закона о правительстве, парламенте и закона о пространственном планировании и строительстве объектов.

Также ожидаются поправки и отмена спорных положений закона о свободе вероисповедания, которые вызвали широкий общественный резонанс и протесты в стране.