Минск, , 13:11 — REGNUM Александр Лукашенко в ходе состоявшихся 26 ноября в Минске переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что «мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Вызовов очень много в современном мире. Вы их знаете. И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы, начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего Соединенных Штатов Америки, на единоличное господство в мире. Мы это никогда не приветствовали и приветствовать не будем», — сказал Лукашенко.

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«Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений», — сообщил Лукашенко.

Он заверил в своей готовности к такому процессу и сообщил, что «нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений».

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Лавров передал приветствие от Владимира Путина, отметив: «Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства».

Глава МИД России обратил внимание на инициативы Лукашенко во внутренней политике Белоруссии (в частности, «конституционный референдум») и сказал: «Как не раз подчеркивал президент Путин, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого».

Напомним, в 2019 году планировалось отметить 20-летие подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. К этому было проворочена выработка правительствами пакета «дорожных карт» по углублению союзной экономической интеграции. Александр Лукашенко заблокировал подписание этих документов.

В 2020 году Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в белорусские президентские выборы. Совбез Белоруссии обвинил Россию в подготовке военного вторжения, однако не предоставил доказательства и уголовное «дело вагнеровцев» развалилось. Впоследствии глава белорусского Совбеза Андрей Равков был снят с должности и направлен послом в Армению.

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В ходе состоявшихся 26 ноября переговорво глава правительства Белоруссии Роман Головченко сообщил госсекретарю Союзного государства России и Белоруссии Григорию Рапоте о том, что его «очень радует, что в последнее время фактически появился новый импульс в развитии Союзного государства». Большинство независимых экспертов придерживаются противоположных оценок союзного строительства.