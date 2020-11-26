Москва, 26 ноября 2020, 12:58 — REGNUM Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратились с просьбой к заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко провести детальный анализ действующего законодательства в туристической деятельности перед подготовкой нового законопроекта «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
По мнению президента ОСИГ, члена Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ Гранта Бабасяна, важно учесть все нюансы действующего законодательства, чтобы принятый новый закон способствовал развитию туриндустрии и экономики России.
Напомним, что в Государственной думе и Совете Федерации посчитали необходимым изменить Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Пандемия 2020 года внесла свои корректировки в развитии внутреннего и въездного туризма. Президент России Владимир Путин поддержал идею разработки нового национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства. К 2030 году планируется инвестировать около 630 млрд. руб. в развитие этой области и увеличить минимум вдвое число россиян, отдыхающих внутри страны.
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