Москва, , 12:58 — REGNUM Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратились с просьбой к заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко провести детальный анализ действующего законодательства в туристической деятельности перед подготовкой нового законопроекта «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

По мнению президента ОСИГ, члена Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ Гранта Бабасяна, важно учесть все нюансы действующего законодательства, чтобы принятый новый закон способствовал развитию туриндустрии и экономики России.

«В связи со сжатыми сроками подготовки и важностью данного поручения считаем необходимым провести работу по созданию концепции нового законопроекта по развитию индустрии гостеприимства с участием экспертного сообщества. Также нужна экспертиза действующего законодательства в туристической деятельности для определения недостатков правового регулирования в отдельных видах туризма», — отметил Грант Бабасян.

Напомним, что в Государственной думе и Совете Федерации посчитали необходимым изменить Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Пандемия 2020 года внесла свои корректировки в развитии внутреннего и въездного туризма. Президент России Владимир Путин поддержал идею разработки нового национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства. К 2030 году планируется инвестировать около 630 млрд. руб. в развитие этой области и увеличить минимум вдвое число россиян, отдыхающих внутри страны.

«Перед нами стоит задача изменить российскую сферу гостеприимства в лучшую сторону, раскрыть потенциал туристической индустрии, чтобы мы были конкурентоспособными с зарубежными курортами, а отдых внутри страны для наших граждан был привлекательным и безопасным. Пандемия коронавируса помогла выявить слабые места в действующем законодательстве. К нам каждый день поступают предложения от турсообщества, которые мы готовы предложить в качестве поправок к новому законопроекту», — подытожил Грант Бабасян.

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