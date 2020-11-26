Минск, , 13:00 — REGNUM Беспокойство из-за ситуации с журналистами в Белоруссии, как с местными, так и с иностранными, выразило посольство США в республике. Об этом 26 ноября говорится в заявлении на сайте американского диппредставительства.

«Соединенные Штаты очень обеспокоены опасным положением белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов за последние несколько месяцев и возбуждением властями Беларуси уголовных дел против журналистов», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что посольство США беспокоится по поводу возможного аннулирования официального статуса местных СМИ и прекращения действия аккредитаций, а также «длительной задержкой повторной аккредитации» для журналистов, которые работают на иностранные СМИ.

Авторы сообщения добавили, что сотрудники СМИ не должны подвергаться «угрозам, физическому насилию, арестам или тюремному заключению со стороны кого-либо», когда выполняют «свою работу в качестве журналистов».

При этом в американском посольстве призвали власти Белоруссии «защищать и поддерживать основные свободы на всей территории страны, особенно свободу собраний, слова и прессы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова интенсифицировать свои отношения с Россией.