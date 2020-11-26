Киев, 26 ноября 2020, 12:56 — REGNUM Украина должна как можно скорее ввести жёсткий карантин сроком не менее трёх недель. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24».
Аваков призвал политиков не прятаться за удобными формулировками и лозунгами, поскольку речь идёт о системных рисках и о здоровье граждан страны.
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По его мнению, карантин следует ввести, как только правительство Украины примет программы компенсации для бизнеса.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили 15 331 случай заражения коронавирусом, скончались 225 пациентов.
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