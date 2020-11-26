Киев, , 12:56 — REGNUM Украина должна как можно скорее ввести жёсткий карантин сроком не менее трёх недель. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24».

«Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Продолжительностью три или четыре недели», — сказал он.

Аваков призвал политиков не прятаться за удобными формулировками и лозунгами, поскольку речь идёт о системных рисках и о здоровье граждан страны.

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По его мнению, карантин следует ввести, как только правительство Украины примет программы компенсации для бизнеса.

«Дай бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили 15 331 случай заражения коронавирусом, скончались 225 пациентов.

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