Тбилиси, , 12:52 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии могут оказаться в тяжёлом положении, отказываясь входить в парламент, так как в правительстве явно не намерены уступать их требованиям. Так оценил политический кризис в стране политолог Вахтанг Дзабирадзе в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс».

»Все заявления наших западных партнёров содержат один и тот же призыв к оппозиции, что необходимо пройти в парламент и оттуда бороться, чтобы иметь больше возможностей повлиять на избирательный кодекс и добиться проведения честных выборов. Оппозиция находится в очень сложной ситуации», — сказал Дзабирадзе.

Он прокомментировал недавнее заявление исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о том, что требование оппозиции провести досрочные выборы неприемлемо. По мнению эксперта, такое утверждение является окончательным. Кроме того, как отмечает политолог, у властей есть все ресурсы и законное право для предотвращения сценария 2003 года, когда в Грузии произошла «революция роз».

«Одно дело, когда человек в бюллетене поддерживает вас, а другое — сколько их выйдет на улицы. И есть ли сегодня условие в стране, чтобы оппозиция постоянно продолжала уличные митинги?» — отметил Дзабирадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста.

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