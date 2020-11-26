26 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Александр Белов, , 14:28 — REGNUM Избранный президент США Джо Байден, опубликовавший недавно список претендентов на посты в своей администрации, собрал свои внешнеполитическую команду и силовой аппарат из опытных чиновников и ветеранов работы под руководством бывшего президента-демократа Барака Обамы, пишет Квинт Форджи в статье, вышедшей 23 ноября в издании Politico.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, на пост министра национальной безопасности Байден выбрал Алехандро Майоркаса, пост же директора национальной разведки займет Аврил Хейнз, тогда как Джон Керри — бывший госсекретарь и коллега Байдена по администрации Обамы — станет специальным посланником президента по вопросам климата.

Также подтвердилась поступавшая ранее информация о том, что президент-демократ назначит на посты главы американской дипломатии, советника по вопросам национальной безопасности и посла США в ООН Энтони Блинкена, Джейка Салливана и Линду Томас-Гринфилд.

Алехандро Майоркас World Travel & Tourism Council

Родившийся на Кубе и попавший в США в возрасте одного года Майоркас занимал в администрации Обамы пост заместителя министра национальной безопасности. На сегодняшний день он является партнером в юридической фирме WilmerHale.

В случае одобрения его кандидатуры он станет первым латиноамериканцем, назначенным на пост министра национальной безопасности. Во время правления Дональда Трампа это ведомство, по сути, отказалось от осуществления своей миссии по обеспечению внутренней безопасности США, став уделять всё внимание борьбе с нелегальной иммиграцией. Стоит ожидать, что разного рода активисты будут требовать от нового президента отмены ряда тех правил и распоряжений прежнего американского руководства, которые ограничили приток мигрантов в США.

Как отметил Джей Джонсон, бывший министр национальной безопасности в администрации Обамы, выбором Майоркаса он «крайне доволен»: Майоркас, который занимал прежде посты заместителя министра, а также директора Службы гражданства и иммиграции США и прокурора на юге штата Калифорнии, обладает «масштабным опытом» работы с министерством.

«Не могу представить себе более компетентного человека, который мог бы занять эту должность», — подчеркнул Джонсон.

Джей Джонсон

«Историческое» значение будет носить и назначение Хейнз, которая станет самой высокопоставленной женщиной в разведывательном сообществе США и первой женщиной-директором национальной разведки. При этом Хейнз также имеет опыт работы в администрации Обамы, где она занимала пост заместителя советника по национальной безопасности и заместителя директора ЦРУ.

Более того, Хейнз была одним из членов руководства стратегической консультационной фирмы WestExec Advisors. Ее в 2018 году основал ряд бывших функционеров администрации Обамы, в том числе Блинкен и Мишель Флурной, которая в прошлом занимала пост заместителя министра обороны по вопросам политики. По мнению многих экспертов, она может вскоре стать во главе Пентагона при Байдене.

Кандидатура Хейнз уже вызвала определенную критику со стороны прогрессивного крыла Демократической партии, однако бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос отметил, что она «отличный выбор», и похвалил ее за «геркулесову трудовую этику».

«Поработав и в ЦРУ, и в Белом доме на руководящих должностях, она очень хорошо понимает, как разведданные могут сыграть важную роль для воплощения той или иной политики, а также как устроено межведомственное сотрудничество», — обратил внимание Полимеропулос, который до выхода на пенсию в 2019 году проработал в ЦРУ 26 лет.

«У нее налажены контакты с лидерами иностранных государств, что облегчит ей задачу осуществления взаимодействия между разведкой и дипломатами», — добавил Полимеропулос.

Эврил Хэйнс

Высоко назначение Хейнз оценила и бывший заместитель директора национальной разведки при администрации Трампа Сью Гордон, по словам которой кандидатура Хейнз — «фантастический выбор».

Наконец, Джон Керри, который на протяжении долгого времени занимал пост сенатора от штата Массачусетс, а также претендовал на пост президента США от демократов в 2004 году, сменил в 2013 году на посту госсекретаря Хиллари Клинтон.

Он с самого начала поддерживал Байдена на предварительных выборах демократов в 2020 году, а также выступил вместе с членом палаты представителей от штата Нью-Йорк Александрией Окасио-Кортес сопредседателем объединенной рабочей группы по борьбе с изменением климата, в которую вошли представители истеблишмента и прогрессивного крыла Демократической партии.

Как подчеркнул бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны при администрации Обамы, занимающийся историческими исследованиями специальных операций в Сиракузском университете, Марк Джейкобсон, «выбор Керри прекрасен со структурной точки зрения». Его возможное назначение Джейкобсон считает «признанием того факта, что наши структуры национальной безопасности середины XX века не были предназначены для борьбы со всеобъемлющими и потенциально более существенными угрозами — например, с изменением климата».

Джон Керри Дарья Антонова © ИА REGNUM

При Байдене в структуре американской власти, продолжил он, будет чиновник, обладающим местом в Совете национальной безопасности, который может разобрать тот или иной внутриполитический или международный вопрос, преодолевая искусственную черту, которую часто прочерчивают те или иные политики, что является «умным шагом».