Москва, , 12:40 — REGNUM При сборе подписей для обращения в Конституционный суд РФ по индексации пенсий работающим пенсионерам «Справедливая Россия» рассчитывает на депутатов ЛДПР и КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сегодня начинаем сбор подписей среди депутатов, которые нас поддержат, для обращения в Конституционный суд по запросу о конституционности отсутствия индексации пенсий для работающих пенсионеров», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

Для инициирования обращения в Конституционный суд необходимы подписи 90 из 450 депутатов Госдумы. «Справедливая Россия» располагает 23 голосами, еще 43 есть у КПРФ и 40 у ЛДПР.

Отсутствие статьи расходов об индексации пенсий для работающих пенсионеров в проекте бюджета — это главная причина, по которой фракция будет голосовать «категорически против» документа.

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