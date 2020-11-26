Минск, , 12:39 — REGNUM Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим был вызван 26 ноября в МИД Белоруссии для вручения ноты, «в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций» в отношении белорусского посольства в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

В своей ноте МИД Белоруссии потребовало «обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии», сославшись на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

«Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны, — сказано в сообщении МИД Белоруссии. — Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей».

Кроме того, было заявлено, что официальный Минск «ожидает реакции украинской стороны в связи с имевшими место провокациями в отношении почетного консульства Республики Беларусь во Львове и исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание».

Напомним, около посольства Белоруссии в Киеве регулярно проходят акции солидарности с белорусским протестным движением. Представители белоруской оппозиции на Украине и украинские гражданские активисты установили напротив посольства крест в память о белорусских манифестантах, убитых во время подавления протестных выступлений в Минске и других городах Белоруссии.

Протестные манифестации в Белоруссии начались с вечера 9 августа, когда закрылись избирательные участки без оглашения результатов голосования на президентских выборах. Манифестанты до сих пор требуют проведения новых честных президентских выборов, прекращения полицейского террора, расследования убийств, жестоких избиений, похищений и пыток участников протестных выступлений. Генпрокуратура Белоруссии и другие органы получили около четырёх тысяч заявлений по таким фактам, однако ни одного представителя «правоохранительных органов» до сих пор к ответственности не привлекли.

Украина, как и ЕС, и США, и многие другие страны не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Белоруссия и Украина являются членами программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство».

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