Москва, , 12:31 — REGNUM С выражением своей позиции по поводу независимости Нагорно-Карабахской Республики французские сенаторы явно запоздали. Если бы не ставка, сделанная Азербайджаном и Турцией на войну, они бы, скорее всего, продолжали воздерживаться от такой постановки вопроса. Свою роль здесь сыграло и активное вмешательство России в этот военный конфликт, отметил 26 ноября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя резолюцию Сената Франции по Карабаху.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось, Сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство республики признать Нагорный Карабах.

«В своей основе, однако, это верное решение. Оно идёт в русле ключевого документа ООН — Декларации о принципах международного права 1970 года. В этом документе принцип обеспечения права народов на самоопределение трактуется как обязательный к исполнению всеми членами ООН.

Его взаимосвязь с принципом соблюдения территориальной целостности государств тоже обозначена чётко и ясно: неприкосновенна территориальная целостность государств, «соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов».

Резолюция французского Сената, естественно, вызвала полное неприятие в Баку, где её назвали «листком бумаги». «Листком бумаги» для Баку оказалась и вышеупомянутая Декларация 1970 года, в которой чётко сказано: «…угроза силой или ее применение являются нарушением международного права и Устава ООН; они никогда не должны применяться в качестве средства урегулирования международных проблем».

Как следует из разъяснения, данного МИД Франции, позиция французских сенаторов, скорее всего, не будет иметь практических последствий — во всяком случае, в ближайшее время. Тем не менее как знак поддержки народа Нагорного Карабаха она важна.

Не вступает она и в принципиальное противоречие с позицией по статусу Нагорного Карабаха, сформулированной президентом России 17 ноября этого года.

«Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован…», — сказал он тогда. С учётом нежелания Баку вообще говорить о каком-либо статусе для Карабаха любая поддержка в этом плане для карабахцев важна.

Для нашей страны позиция французских сенаторов открывает дополнительные возможности работы с Францией по проблеме международного признания самоопределения Крыма и его вхождения в Россию, а также по урегулированию в Донбассе, где, как известно, с 2014 года также предпринимаются попытки военного подавления политического выбора местного населения», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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