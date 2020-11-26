Баку, , 12:27 — REGNUM Франция должна быть отозвана из числа сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С такой инициативой выступил Милли меджлис (парламент) Азербайджана. Об этом говорится в заявлении законодательного органа, принятом в ответ на резолюцию французского Сената, в которой звучат призывы к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.

Парламентарии предлагают правительству страны обратиться с такой просьбой в ОБСЕ.

«Милли меджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции», — говорится в документе.

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Депутат поясняют, что своей позицией и сделанными в последние дни заявлениями Франция поставила «под сомнение собственную нейтральность».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 ноября, Сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство республики признать Нагорный Карабах. В поддержку этого документа проголосовали 305 сенаторов, против него высказался только один. Французские сенаторы считают, что Азербайджан не сможет обеспечить безопасность и свободу армянского населения Нагорного Карабаха.

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