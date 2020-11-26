Белград, , 12:35 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич 25 ноября в беседе с главой делегации Европейского союза в Сербии Сэмом Фабрици и послами стран-членов ЕС подчеркнула, что существует политическая воля и твёрдая готовность её правительства активизировать реформы на дальнейшем пути к членству в ЕС, что, по её словам, является самым важным внешнеполитическим приоритетом страны. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Анна Брнабич сообщила послам государств-членов ЕС, что Сербия продолжает работу по проведению реформ в области верховенства права и судебной реформы в интересах общества и граждан страны.

Она подчеркнула, что эффективность и прозрачность системы правосудия является основной отправной точкой демократического общества, к которому стремится Сербия, и бескомпромиссной целью этого правительства.

Премьер-министр отметила, что Сербия приняла новую методологию ЕС, а также что в предстоящий период она ожидает положительного сигнала Брюсселя и открытия новых глав, к чему Сербия полностью готова.