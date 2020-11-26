Джакарта, , 12:08 — REGNUM Индонезия критикует неоднократные случаи пыток рабочих-мигрантов в Малайзии, сообщает Antara.

«Индонезия резко критикует неоднократные случаи пыток индонезийских рабочих-мигрантов, особенно в домашнем секторе, со стороны работодателей в Малайзии», — заявило министерство иностранных дел Индонезии.

Ранее индонезийский рабочий подвергся различным пыткам со стороны своего работодателя в районе Куала-Лумпур в Малайзии. Рабочий подвергался пыткам и избиениям. В настоящее время пострадавший гражданин Индонезии находится в больнице в Куала-Лумпуре и проходит лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель посла Соединенных Штатов в Индонезии Хизер Вариава заявила, что насилие в отношении женщин в стране увеличивается.

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