Анкара, , 12:19 — REGNUM Причастные к попытке насильственного захвата власти в Турции летом 2016 года приговорены судом к пожизненным срокам заключения. Об этом 26 ноября сообщает Anadolu Ajansı.

Уточняется, что судом были признаны виновными пилоты, а также другие военнослужащих авиабазы Акынжи в провинции Анкара, принимавшие, согласно обвинительным заключениям турецкой прокуратуры, непосредственное участие в попытке переворота.

Также указывается, что обвиняемые получили от трех до 79 пожизненных сроков заключения по данному делу, по которому в общей сложности проходят 475 обвиняемых.

Отметим, в июле 2016 года группой солдат и офицеров турецких ВС была предпринята попытка военного переворота и захвата президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе данных событий погибли, не считая участников путча, 250 человек и еще около 2 тыс. были ранены.