Мэкэле, , 12:09 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что федеральные войска приступили к заключительной фазе операции в северном штате Тыграй. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление Ахмеда.

Он подчеркнул, что «большая забота» будет предпринята для защиты 500 000 жителей столицы региона Тыграй, Мэкэле, от боевых действий. Он призвал жителей не выходить на улицы города во время штурма.

По его словам, за последние 72 часа тысячи силовиков и ополченцев региона Тыграй сдались в плен, однако официальные лица региона пока не прокомментировали это заявление. Напомним, что Абий призвал войска «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ) капитулировать в течение 72 часов. Срок ультиматума завершился в среду, 25 ноября.

Абий также отверг международное вмешательство во внутренние дела Эфиопии и заявил, что ситуация в Тыграе будет урегулирована в соответствии с законами и международными обязательствами.

Представители ООН ранее обратились к правительству Эфиопии с просьбой защитить мирных жителей перед штурмом Мэкэле.

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