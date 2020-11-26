Киев, 26 ноября 2020, 12:08 — REGNUM Украинская сторона, скорее всего, изначально не собиралась выполнять Минские соглашения. Об этом заявил бывший заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин 26 ноября в интервью изданию «КП на Украине».
По словам Фокина, его увольнение из ТКГ было преждевременным и имело явные пропагандистские мотивы.
Политик добавил, что на момент ухода у него оставались возможности сдвинуть переговоры по Донбассу с мёртвой точки.
Напомним, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что у властей Украины даже в планах нет возвращения Донбасса в состав страны.
Читайте ранее в этом сюжете: У Украины нет даже плана по возврату Донбасса — экс-министр юстиции