Киев, , 12:08 — REGNUM Украинская сторона, скорее всего, изначально не собиралась выполнять Минские соглашения. Об этом заявил бывший заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин 26 ноября в интервью изданию «КП на Украине».

Прикрытие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Фокина, его увольнение из ТКГ было преждевременным и имело явные пропагандистские мотивы.

«На этом примере власть показала, что ожидает любого, кто осмелится выступать за прекращение войны, говорить о мире», — сказал он.

Политик добавил, что на момент ухода у него оставались возможности сдвинуть переговоры по Донбассу с мёртвой точки.

«Подписывая мероприятия по выполнению Минских соглашений, которые не в полной мере устраивают Украину, скорее всего, уже тогда их не собирались выполнять», — подытожил он.

Напомним, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что у властей Украины даже в планах нет возвращения Донбасса в состав страны.

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