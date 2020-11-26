Манила, , 11:39 — REGNUM Напряженность в Южно-Китайском море будет нарастать из-за соперничества между США и Китаем, но атмосфера сохранится, если страны Юго-Восточной Азии будут держаться вместе, чтобы поддерживать статус-кво. Об этом, как сообщает Antara, заявил министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) оказалась в эпицентре соперничества между США и Китаем и их попыток бороться за влияние в регионе.

Министр обороны Филиппин отметил, что АСЕАН может поддерживать стабильность в регионе, и все члены ассоциации должны идти тем же путем.

«АСЕАН, если объединится, сможет влиять на вопросы и события в Южно-Китайском море», — добавил министр.

Известно, что Филиппины, Малайзия, Бруней и Вьетнам борются за территорию в Южно-Китайском море с Китаем. Эти страны, за исключением Брунея, встречали китайские корабли в пределах своих границ. США и Китай обвиняют друг друга в умышленных провокациях.

Министр обороны Филиппин заявил, что страны Юго-Восточной Азии опасаются, что угроза вооруженного конфликта продолжает расти.

«Филиппины, которые являются союзником США, будут втянуты в конфликт, нравится нам это или нет», — отметил Дельфин Лорензана.

Как сообщало ИА REGNUM, доступность вакцины от COVID-19 — это способ начать восстановление туристического сектора и экономики в АСЕАН.

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