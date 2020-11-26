Москва, , 11:29 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил о начале процедуры обращения в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

«Мы сегодня инициируем обращение в Конституционный суд. Мы в зале начинаем сбор подписей среди депутатов, которые нас поддержат, для обращения в КС по запросу конституционности отсутствия индексации пенсий для работающих пенсионеров», — заявил Миронов.

Конституция РФ предусматривает индексацию пенсий минимум раз в год.

«Пенсии все должны индексировать», — подчеркнул парламентарий.

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Для обращения в КС «Справедливой России» следует собрать 90 подписей депутатов.

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