Душанбе, , 11:26 — REGNUM Сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью обсудили представители Таджикистана и Пакистана, сообщает 26 ноября агентство «Авеста».

25 ноября министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода встретился с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана Надимой Разой.

Стороны обсудили сотрудничество в области безопасности, в том числе совместную борьбу с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2019 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что закон «О борьбе с терроризмом» в Таджикистане устарел и требует доработки.

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