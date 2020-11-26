Москва, , 11:34 — REGNUM Представить предложения о том, как с 2022 года расширить использование российской операционной системы (ОС) «Аврора», в том числе в медучреждениях и школах, поручил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 26 ноября по итогам встречи с членами правления Союза промышленников и предпринимателей РФ, перечень поручений приводится на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с публичным акционерным обществом «Ростелеком» представить предложения о существенном расширении начиная с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы «Аврора», в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях», — говорится в тексте поручения.

Также указывается, что председатель правительства России Михаил Мишустин и глава «Ростелекома» Михаил Осеевский должны будут представить такие предложения до 1 ноября 2021 года.

Кроме того, глава Российского государства поручил обеспечить дальнейшее использование технических устройств, которые функционируют на основе мобильной ОС «Аврора» и закуплены для проведения в 2021 году Всероссийской переписи населения, в государственных органах, а также в бюджетных медицинских и образовательных организациях.

Отметим, «Аврора» (прежнее название — Sailfish Mobile OS Rus) является первой отечественной мобильной операционной системой, созданной на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, которая разработана бывшими сотрудниками компании Nokia.