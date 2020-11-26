Ереван, , 11:24 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил на себя всю ответственность за ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха. Об этом он заявил в ходе своего выступления на заседания правительства страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Как премьер-министр беру на себя всю ответственность за сложившуюся ситуацию», — подчеркнул политик.

При этом он отметил, что также осознаёт, что на нём лежит ответственность «не только за произошедшее, но и дальнейшие процессы».

«Я также осознаю, что являюсь ответственным за наше будущее. Для нас абсолютным приоритетом является внешняя и внутренняя стабильность и безопасность», — сказал Пашинян.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Ппашинян обнародовал программу действий властей на ближайшее полугодие в условиях обострившейся внутриполитической ситуации из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Она состоит из 15 пунктов.

Так, в числе предлагаемых главой армянского правительства мер — реставрация переговорного процесса в формате сопредседателя МК ОБСЕ о статусе Нагорного Карабаха, реформа вооружённых сил Армении и избирательной системы, восстановление экономики республики после пандемии коронавирусной инфекции.

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