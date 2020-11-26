Пенза, , 11:17 — REGNUM Губернатор Пензенской области в ближайшее время озвучит список министров, с которыми продолжит работу в региональном правительстве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы области Дина Черёмушкина.

Иван Белозерцев Pnzreg.ru

«В понедельник, 30 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев огласит состав регионального кабинета министров», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области депутаты единогласно поддержали внесенную губернатором Иваном Белозерцевым кандидатуру Николая Симонова на должность председателя регионального правительства. Соответствующее решение парламентарии приняли во время 35-й сессии Законодательного собрания шестого созыва 3 ноября.

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