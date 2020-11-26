Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Когда 20 января 2017 года Дональд Трамп принял присягу в качестве президента США, он дал понять, что его лозунг «Америка прежде всего» будет услышан «во всех коридорах власти». Новый президент Джозеф Байден будет более сговорчив с мировыми лидерами, а сотрудничество с международными организациями восстановится. Тем не менее Иран по-прежнему будет представлять собой крайне трудную страну для ведения переговоров по возвращению к ядерной сделке. Об этом в своей статье написал журналист шведского телеканала SVT Фуад Юсефи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»

По его мнению, для Байдена не составит труда снова возобновить диалог с союзниками в Европе. Основания для этого подаёт сам избранный президент, заявляя, что «Америка вернулась» в мировую политику.

«Одним из самых сложных орешков для Тони Блинкена (кандидат Байдена на пост государственного секретаря США — прим. ИА REGNUM) будут отношения с Ираном, в отношении которых Джозеф Байден заявил, что хочет вернуться к ядерной сделке с Ираном, на что Тегеран, находящийся под серьёзным давлением жёстких санкций администрации Трампа, не согласится без явных уступок», — написал Юсефи.