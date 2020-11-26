Джакарта, 26 ноября 2020, 11:04 — REGNUM Заместитель посла Соединенных Штатов в Индонезии Хизер Вариава заявила, что насилие в отношении женщин в стране увеличивается, сообщает Sindonews.
По словам зампосла США в Индонезии, Соединенные Штаты поддерживают принятие государством закона об искоренении сексуального насилия.
Хизер Вариава заявила, что насилие в отношении женщин-журналистов увеличилось и продолжает оставаться частью повседневной жизни и работников СМИ.
«Женщины-журналисты сыграли важную роль в укреплении демократии. Насилие в отношении женщин-журналистов мешает СМИ работать должным образом, что негативно сказывается на свободе прессы», — отметила зампосла США в Индонезии.
Посольство США привержено поддержке свободы прессы и роли женщин в журналистике.
Напомним, международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин ежегодно отмечается во всем мире 25 ноября, чтобы привлечь внимание к тому факту, что женщины во всем мире подвергаются насилию.
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