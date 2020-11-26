Тбилиси, , 11:04 — REGNUM Проведение повторных парламентских выборов в Грузии, которых настойчиво добиваются оппозиционные партии, приведёт к тому, что в парламенте останутся только две политические силы. Об этом 26 ноября рассказал изданию «Украина.ру» грузинский политолог Арчил Сихарулидзе.

По мнению эксперта, в Грузии основное противостояние происходит между правящей партией «Грузинская мечта» и самой крупной оппозиционной силой «Единое национальное движение». Из-за обострения конфликта, как считает Сихарулидзе, подавляющее количество грузинских граждан проголосуют за одну из этих партий.

«Это значит, что все маленькие партии, которые получили свои места, они просто исчезнут раз и навсегда. И второе: и на внеочередных парламентских выборах снова выиграет «Грузинская мечта», и снова будет «опять двадцать пять», — сказал политолог журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам парламентских выборов в парламент Грузии проходят девять партий. Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. В оппозиции требуют от властей проведения новых выборов.

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