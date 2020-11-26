Кривошеинский район, , 10:58 — REGNUM 26 ноября в двух районах Томской области — Кривошеинском и Чаинском — прошли выборы глав. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в обоих случаях руководителей муниципалитетов определяли депутаты райсоветов.

Так, в Кривошеине на предварительном конкурсе победили глава Красноярского сельского поселения Андрей Коломин и директор ОГКУ «Информационно-технический центр Томской области» Павел Тайдонов. Действующий глава района Сергей Тайлашев конкурс не прошёл.

В результате девять депутатов проголосовали за Андрея Коломина, который таким образом, будет возглавлять район в течении пяти лет.

В Чаинском районе действующий глава Владимир Столяров сумел переизбраться. Как отмечается, депутаты райсовета проголосовали за него единогласно.