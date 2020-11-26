Оренбург, , 10:57 — REGNUM В Оренбургской области 26 ноября сразу в двух чтении Заксобрание одобрило законопроект о бесплатном двухразовом питании школьников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе получающих образование на дому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дети-инвалиды получили право на компенсацию за бесплатное школьное питание в виде продуктовых наборов либо в денежном эквиваленте. Норма появилась в законе об образовании в РФ. Сегодня, 26 ноября, депутаты Заксобрания приняли закон, прописывающий механизм ее реализации в регионе.

«Ответственность за обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплаты ежемесячной денежной компенсации детям-инвалидам, осваивающим школьные программы на дому, возложена на органы местного самоуправления. Средства на эти цели поступят в местные бюджеты в виде субвенций из областной казны. Планируется, что в ближайший трехлетний период их сумма будет составлять 76,4 млн рублей ежегодно», — сказал председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Геннадий Аверьянов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, средства в размере 76 млн 412 тыс. рублей ежегодно предусмотрены на период 2021—2023 гг. Средняя стоимость двухразового питания составляет 65 рублей.

По оперативным данным, в Оренбургской области числится 6956 детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.