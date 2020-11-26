Москва, , 10:54 — REGNUM Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев нашел «право на офлайн» в поправках в Трудовой кодекс, который Госдума намерена обсудить в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Удаленная работа Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

«Право на офлайн» прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок… Юристы нам указали, закреплённая в первом чтении для удаленных работников «неприкосновенность времени отдыха» — это общая норма Трудового кодекса (статья 106 «Понятие времени отдыха». Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению). Поэтому мы совместно с профсоюзами, работодателями, юристами по трудовому праву нашли специальные нормы для дистанционных работников», — отметил Исаев.

Прежде всего, он обратил внимание на требование об установлении порядка взаимодействия работодателя и работника в связи с выполнением работы дистанционно, передачей результатов работы и отчетов по запросам работодателя.

Во-вторых, в статье 3124 «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника» депутаты прописали очень важную норму, говорит Исаев.

«Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время». Это означает, что нарушение права на офлайн расценивается как сверхурочная работа, то есть может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается как сверхурочная работа. Все нормы по сверхурочной работе есть в ТК. По закону в первые два часа оплачивается в 1,5 размере, далее в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника», — заявил парламентарий.

Сегодня, 26 ноября, Госдума в окончательном, третьем чтении обсудит законопроект об удалённой работе.

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