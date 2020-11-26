Москва, , 10:41 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале обозначил свою — ироничную версию причин, по которым в период пандемии граждане России стали есть больше хлеба. По его оценке, чиновники стали слишком далеки от народа.

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»Оказывается, из-за снижения доходов население стало больше приобретать продтовары первой необходимости. По Росстату, во II квартале реальные доходы снизились на 8,4%, в III квартале — на 4,8%. В итоге изменились приоритеты: теперь приобретаются прежде всего сытные продукты. Причём не элитных, а массовых сортов. Живущий в Москве федеральный чиновник не понимает, что в стране происходит. Ему кажется, что трудновато, конечно, но в целом терпимо. А вечно недовольный народ как всегда прибедняется.

Предлагаю чиновникам версию, почему потребление хлеба растёт. Народ кормит им домашнюю скотину, корма-то дорожают. Отсюда предложение: запретить, как Хрущев в конце 50-х, а за нарушение — штраф. И не беда, что причиной было тогда — отсутствие хлеба, сегодня — денег», — иронизирует эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитической компании BusinesStat известил о том, что впервые за последние пять лет в России был зафиксирован рост продаж хлеба, которые в натуральном выражении по итогам текущего года могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн, до 7,95 млн тонн.

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