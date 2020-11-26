Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбурге 26 ноября на заседании Заксобрания депутаты большинством голосов в первом чтении приняли законопроект законопроект «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между отдельными органами местного самоуправления Оренбургской области и органами государственной власти Оренбургской области», который общественность окрестила как «закон Ибрагимовой» (Главный архитектор региона Наталья Ибрагимова), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект о передаче части градостроительных полномочий Оренбурга на региональный уровень вызвал резонанс и протест со стороны Союза архитекторов Оренбуржья. Ранее они обратились с открытым письмом, где подвергли критике градостроительную политику Ибрагимовой.

Союз архитекторов Оренбургской области заявил, что «градостроительная политика» главного архитектора региона Натальи Ибрагимовой ничего общего не имеет с процессом стратегического развития территорий Оренбуржья, а принятие законопроекта уничтожит градостроительную отрасль.

Примечательно, что первоначально комитет по собственности, природопользованию и строительству Законодательного собрания Оренбургской области отклонил законопроект. Однако за короткий срок изменил свое мнение на противоположное.

По словам главы профильного комитета Аркадия Швецова, 24 ноября документ отправили на доработку. А 25 ноября принесли другой вариант. В частности, ранее был указан срок начала действия закона с 1 января 2021 года, однако это не представлялось возможным. В изменённом варианте срок перенесен на 1 апреля 2021 года.

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На вопросы депутатов докладчик Наталья Ибрагимова ответила, что регион берет только часть муниципальных градостроительных полномочий. По ее словам, вопросы территориального планирования, формирования генплана, формирования землепользования, застройки и комплексного развития территории — достаточный объем полномочий, который позволит сформировать единую градостроительную политику и способствовать реализации, поставленных правительством задач. Городу остается достаточной объем работ, например, полномочия по выдаче разрешений на строительство. Он не будет мешать взаимодействию между городом и регионом. специалисты городского управления градостроительства и архитектуры не будет сокращены, они продолжат выполнять свою работу в рамках оставшихся полномочий.

Стоит отметить, что в ходе обсуждения законопроекта оппозиционные депутаты возмутились тому, что при внесении законопроекта не учли мнения общественности. Максим Амелин (КПРФ) подозревает, что генплан Оренбурга будет приниматься без общественных слушаний и участия депутатов. Сейчас этот вопрос находится в ведении горсовета. Но при вступлении в действие законопроекта это право утратится, а Заксобрание это право не получит.

Напомним, согласно законопроекту для исполнения полномочий, взятых у муниципалитета, потребуется 24 новых работника. На их содержание необходимо 20,5 млн рублей. Кроме того, на расходы единовременного характера (приобретение оргтехники и мебели) потребуется 4,4 млн рублей.

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