Минск, , 10:42 — REGNUM В настоящее время министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Минске встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом 26 ноября сообщает ТАСС.

Уточняется, что переговоры глав МИД двух стран проходят в формате один на один. Перед их началом Лавров и Макей обменялись рукопожатиями на крыльце здания внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Затем они оба прошли в здание белорусского МИДа и проводят там встречу без участия прессы. По окончании встречи российский министр поедет встречаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск для того, чтобы принимать участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.