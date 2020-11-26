Джакарта, , 10:32 — REGNUM Депутат парламента Индонезии Сукамта выступил против нормализации отношения с Израилем, сообщает Sindonews.

По его словам, нормализация и все формы сотрудничества между Индонезией и сионистским режимом были бы предательством Конституции 1945 года. Идеалы основателя нации, изложенные в преамбуле Конституции Индонезии 1945 года, согласно которой Индонезия должна выступать против всех форм колониализма.

Политик призвал правительство Индонезии не сотрудничать с Израилем, который, по его словам, является колониальным государством и ведет подобную политику в отношении Палестины.

«Ясно, что у нас нет дипломатических отношений с Израилем, поэтому странно, когда во время пандемии внезапно возобновились выдачи виз. Возможно, за этим стоят экономические и политические мотивы», — заявил индонезийский депутат 26 ноября 2020 года.

Напомним, в настоящее время Судан, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн нормализовали отношения с Израилем.