Варшава, , 10:32 — REGNUM 25 ноября Смоленский подкомитет (польская организация, которая совместно с Россией занимается расследованием авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, во время которой погиб президент Лех Качиньский и ряд высокопоставленных польских чиновников) выступил с обращением, в котором обвинил российскую Генеральную прокуратуру во лжи. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

25 ноября в Генеральной прокуратуре России указали, что у российской стороны нет сомнений в причинах крушения. «Все данные, собранные российскими следователями, свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа», — сказал представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Материалы российской стороны говорят о том, что пилоты самостоятельно приняли решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости.

В польской организации, расследующей катастрофу, заявление о виновности польских летчиков назвали «ложным и не имеющим доказательств». Польские следователи утверждают, что позиция польских пилотов по поводу необходимости посадки была согласована с диспетчерской вышкой в Смоленске, Москве и Главном центре Единой системы управления полетом.

Напомним, 10 апреля 2010 года недалеко от Смоленска экипаж с официальной польской делегацией потерпел крушение. Погиб тогдашний президент республики Лех Качиньский, а также Владислав Стасяк — руководитель канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства Вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.