Джакарта, , 10:11 — REGNUM В Индонезии подозреваемый по делу о взяточничестве при экспорте лобстеров министр морского дела и рыболовства Эди Прабово принёс извинения президенту Джоко Видодо и попросил отставку, сообщает CNN Indonesia.

Ранее Эди Пробово вместе с шестью другими подозреваемыми был задержан комиссией по борьбе с коррупцией в Индонезии.

Министр также извинился перед Прабово Субианто, председателем политической партии «Движение за великую Индонезию» и министром обороны страны.

«Сначала я приношу свои извинения господину Президенту, я предал его доверие. Прошу также прощения у моего учителя Прабово Субианто», — заявил министр рыболовства страны.

«Я прошу прощения перед своей партией, я ухожу в отставку с поста заместителя председателя, а позже я попрошу уйти в отставку с поста министра», — добавил Эди Пробово в здании комиссии по борьбе с коррупцией в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии сделал заявление по поводу ареста министра морских дел и рыболовства Эди Прабово.

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