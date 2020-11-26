Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Ряд оппозиционных партий Грузии, несмотря на то, что объявили итоги парламентских выборов «сфальсифицированными», подали запросы в Центральную избирательную комиссию на получение денег. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Согласно выборному законодательству Грузии, по результатам голосования, прошедшего 31 октября, право на получение денег из бюджета получили 14 партий, в том числе правящая «Грузинская мечта». Для этого они должны были подать соответствующие заявки в ЦИК до 25 ноября. Не подали их только пять партий: «Альянс патриотов», Лейбористская партия, «Граждане», «Гирчи» и «Лело для Грузии».

В Центризбиркоме отметили, что партии, которые не подали заявки в срок, не потеряли право на финансирование. После предупреждения у них есть на это ещё три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры партий «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и блок «Стратегия Строителя», как и другие представители оппозиции, называют итоги парламентских выборов «сфальсифицированными» и не признают их. Эти политические постоянно проводят акции протеста, на которых говорится об «украденных» выборах. Тем не менее партии обратились в ЦИК для получения денег.

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