Приштина, , 23:35 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Альбулена Валяй-Халимай 25 ноября провел встречу с заместителем премьер-министра Северной Македонии Артаном Груби.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министры обсудили предстоящее первое совместное заседание правительств. Ожидается, что заседание состоится не позднее первой половины января. На нем будет подписана серия межгосударственных соглашений о сотрудничестве.

Политики обсудили возможное строительство дороги Призрен-Тетово, создание общего КПП, а также превращение македонских Бреговицы и Солнечного берега в туристические пункты.

Заседание должно было состояться ранее, однако было перенесено из-за выборов и тяжелой эпидемиологической ситуации в Северной Македонии.

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