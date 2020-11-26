Чита, , 10:07 — REGNUM Сегодня, 26 ноября депутаты Думы городского округа «Город Чита» в режиме видеоконференции определились с особенностями организации и проведения публичных слушаний в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в столице Забайкалья. Как поясняет официальный телеграм-канал городской мэрии, в соответствии с утвержденным сегодня порядком публичные слушания могут проводиться в заочной форме, в форме очного собрания с режимом видео-конференц-связи.

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«Уже во многих регионах России приняты подобные решения. В порядке предусмотрено и соблюдение федерального законодательства и право горожан на участие в публичных слушаниях, а также — постановления губернатора Забайкальского края», — пояснил глава Читы Евгений Ярилов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 26 ноября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 434 человека, причём 263 из них добавились только за последние сутки.