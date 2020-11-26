Сеул, , 10:03 — REGNUM К 2025 году в Южной Корее намерены произвести около 200 тактических ракет наземного базирования класса «земля-земля», предназначенных для уничтожения северокорейской дальнобойной артиллерии в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, данное решение было принято 25 ноября в ходе совещания по вопросам оборонного развития, прошедшего под председательством министра обороны страны Со Ука.

Известно, что на проект планируется выделить порядка 320 млрд вон (~$289 млн).

На совещании также был одобрен план третьего этапа серийного производства танка K2. К 2023 года на производство танка K2 «Черная пантера» будет выделено 2,8 трлн вон (~$2,5 млрд).