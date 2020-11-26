Москва, , 09:43 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, Госдума в окончательном, третьем чтении обсудит законопроект об удалённой работе, сообщает ИА REGNUM.

Принятый накануне во втором чтении законопроект был доработан — исключено «право на офлайн», о котором как об успехе заявлял, в частности, первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

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В то же время в Трудовом кодексе предлагается предусмотреть, что коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором или дополнительным соглашением к нему может определяться режим рабочего времени дистанционного работника, а если он ими не предусмотрен, то режим рабочего времени устанавливается дистанционным работником по своему усмотрению.

Документом в целом устанавливаются особенности заключения трудовых договоров, документооборота, использования техники и программ, уточняются вопросы работы и отдыха, оплаты переработок, командировок, а также причины для увольнения дистанционных сотрудников.

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