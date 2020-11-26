Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:37 — REGNUM Транспортная реформа, которая ведётся в Новокузнецке, позволит полностью заменить парк общественного транспорта. Власти подчёркивают, что необходимость такой «перезагрузки» системы назрела давно, так как существующая маршрутная сеть города была неконтролируема.

Так, по официальным данным, в 2020 году по Новокузнецку курсировали 82 маршрута, половину обслуживали частные предприятия. И, по данным властей, качество предоставляемого ими сервиса оставляло желать лучшего. В частности, 95% перевозчиков работали на старых автобусах, а графики работы они устанавливали самостоятельно.

«Реформа станет ключевым этапом развития всей транспортной системы Новокузнецка. Результат, который ставят перед собой региональное правительство и местные власти, — просторные и удобные автобусы, которые ходят часто и четко по графику. Теперь новокузнечане смогут передвигаться на современном комфортном транспорте. Все эти изменения не повлияют на стоимость проезда, тарифы установит региональная энергетическая комиссия Кузбасса», — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, который сегодня, 26 ноября, прибыл в южную столицу Кузбасса.

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В итоге в городе вместо индивидуальных предпринимателей на маленьких ПАЗах главным перевозчиком станет единая крупная компания.

По условиям конкурса, перевозчик приобретает около 300 новых автобусов средней, большой и особо большой вместимости на газомоторном топливе. Они заменят устаревший автопарк на 100%. Новые автобусы оснащены мультимедийными сервисами, со встроенной системой валидаторов. У водителей будет единая узнаваемая форма. Время работы подвижного состава планируется продлить с 5 утра до 1 ночи. Кроме того, отмечается, что возможность оплаты с помощью терминалов банковскими или транспортными картами обеспечит прозрачность и полный учёт.