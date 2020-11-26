Киев, 26 ноября 2020, 09:42 — REGNUM Украинские военные разведчики приравняли к государственной измене любую критику власти. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 25 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат отметил, что украинские спецслужбы могут быть причастны к громким убийствам инакомыслящих, в частности, писателя Олеся Бузины и депутата Верховной рады Олега Калашникова.
Напомним, ранее пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины заявила, что на Украине идёт инспирированная из России кампания по дискредитации украинских властей, .
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