Тбилиси, , 09:42 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии готовы пойти на компромисс и сотрудничать с парламентом нового созыва, не признавая его, только по вопросу о проведении досрочных выборов. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сделал один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, после переговоров с послом США в Тбилиси.

В течение 25 ноября лидеры оппозиционных партий приходили на персональные консультации в резиденцию американского посла. Бакрадзе подчеркнул, что оппозиционные партии и после этих встреч не собираются признавать парламент и входить в него.

«Это новый компромиссный шаг с нашей стороны. Мы готовы, не входя, но извне, путем рабочей группы сотрудничать с этим парламентом для того, чтобы улучшилась избирательная среда и весной были назначены выборы», — сказал лидер «Европейской Грузии».

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. В оппозиции требуют от властей проведения новых выборов и не согласны на другие условия. Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что «Европейская Грузия» более всего мотивирована на деструктивное поведение, так как имея в парламенте прошлого созыва 21 место, теперь получила только пять.

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