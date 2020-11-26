Варшава, , 09:29 — REGNUM 25 ноября в Европейском парламенте прошли дебаты о планирующемся ужесточении проведения абортов в Польше. Некоторые депутаты раскритиковали польские власти, заявив, что решение Конституционного суда является посягательством на права женщин. Об этом передает Polskie Radio 24.

На заседании Европарламента выступили депутаты, представляющие различные политические силы Польши. Оппозиционные Варшаве политики резко критиковали решение Конституционного суда, в то время как представители правящей коалиции «Объединенных правых» отстаивали ограничения прав на проведение абортов.

Представитель либеральной «Гражданской платформы» Анджей Хилицкий сравнил ограничение права на аборт с построением тоталитарного общества: «Мы слышим этот драматический крик польских женщин. Мы также видим крик молодого польского общества, которое не соглашается на построение авторитарного идеологического государства».

Его союзница по партии Эльжбета Лукациевская добавила, что «ни один политик не может претендовать на право быть совестью другого человека и принуждать женщин к героизму». «Каждая женщина должна иметь право выбора в соответствии со своими ценностями и взглядами. Аборт не должен быть противозачаточным средством, но, если женщина считает, что его надо сделать, мы должны уважать ее выбор».

Евродепутат Сильвия Спурек заявила, что «Польша с каждым шагом отдаляется от Парижа, Берлина и Брюсселя». Ссылаясь на протесты в Польше, она отметила, что «Европейский парламент — это место, где можно говорить, не опасаясь получить газ в лицо или дубинкой». «Демонстрации жестоко подавляются в Польше, но в Брюсселе вы не закроете нам рот», — сказала польская оппозиционерка.

Несогласие с данными тезисами выразили евродепутаты от правящих правых политических кругов. Так, по словам представителя партии «Право и справедливость» Эльжбета Крук, Конституционный суд, ужесточив запрет абортов, выступил за защиту жизни. «Сторонники абортов говорят нам о свободе и любви. Скажите, они во имя этой любви хотят убивать детей только в связи с подозрением на болезнь или инвалидность? В этом нет ничего нового. Аборты были легализованы в большевистской России, это была первая такая страна. Впоследствии такой закон ввела нацистская Германия. Гитлер также сказал: я лично пристрелю идиота, который хотел бы запретить аборты на оккупированных восточных территориях. Осуществляется ли его замысел?» — подчеркнула политик.

В свою очередь, Беата Кемпа («Право и справедливость») напомнила, что ЕС был создан на основе христианских ценностей. «Этические нормы в отношении человеческой жизни не могут быть подорваны или искажены никаким голосованием, любым большинством», — отметила она.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.