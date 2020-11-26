Оренбург, , 09:27 — REGNUM В Оренбурге 26 ноября на заседании Заксобрания региона депутата Владимира Фролова лишили права слова на период двух пленарных заседаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом для такого решения стало обращение председателя комитета по здравоохранению Татьяны Шукуровой в мандатную комиссию по этике, выступившую против компрометирующих высказывании Фролова, в частности, ее возмутила применимая депутатом формулировка в отношении ситуации в сфере здравоохранения — «геноцид народа». Вопрос о наказании Владимира Фролова мандатная комиссия вынесла на обсуждение всего депутатского корпуса.

Дискуссия длилась 45 минут. Депутаты-единороссы выступили с жёсткой критикой поведения Фролова. Татьяна Шукурова заявила, что не преследовала цели наказать депутата. Члены Заксобрания должны задуматься над своей речью, которую произносят во время выступлений. Необходимо уважать не только свое мнение, но и мнение других. Вместе с тем она подчеркнула, что сейчас юристы обсуждают выступление Владимира Фролова, и могут последовать иные действия, кроме обращения в мандатную комиссию.

Оппозиция не поддержала предложение мандатной комиссии о лишении слова Владимира Фролова на два заседания областного парламента. Однако и она признала, что высказывание депутата было жестким.

В ходе дискуссии Фролову предложили извиниться. Однако депутат заявил, что не намерен отказываться от своих слов.

В итоге большинство депутатов Заксобрания (32) проголосовали за то, чтобы депутата, по их мнению, нарушившего депутатскую этику, лишить права голоса н период двух пленарных заседаний (26 ноября и 17 декабря). Против проголосовали девять депутатов, воздержались — трое.

Напомним, скандал возник вокруг громкого высказывания Владимира Фролова, который 28 октября на заседании Заксобрания выступил с критикой и охарактеризовал ситуацию в сфере здравоохранения как «геноцид народа».

Читайте ранее в этом сюжете: Депутата Оренбуржья могут лишить права голоса за эмоциональное выступление