Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Администрация действующего президента США Дональда Трампа в течение последних месяцев его пребывания у власти планирует ужесточить санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил специальный посланник США по Ирану Эллиот Абрамс, сообщает Rеuters.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран. Дальнейшие санкции, связанные с вооружениями, оружием массового уничтожения и правами человека, со стороны США последуют в декабре 2020 года и январе 2021 года.

«У нас будет следующая неделя и неделя после, и потом ещё неделя — весь декабрь и январь будут санкции, которые касаются вооружения, которые касаются оружия массового уничтожения, которые касаются прав человека, — подчеркнул Абрамс. — Так что это будет продолжаться ещё пару месяцев, вплоть до самого конца».

Так, по его словам, Вашингтон намерен ввести новые санкции в отношении четырёх компаний в Китае и России, которые США обвинили в поддержке иранской ракетной программы. О каких именно организациях идёт речь, спецпосланник не уточнил.

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«Мы сегодня вводим санкции против четырех юридических лиц за их деятельность, способствующую ракетной программе Ирана, за передачу Ирану технологий, направленных на развитие его ракетной программы», — добавил Абрамс.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что правительство Соединённых Штатов ужесточит давление на Иран путем введения нового пакета санкций. Одновременно финансовое ведомство Вашингтона объявило об уже введённых санкциях против министра разведки и национальной безопасности Ирана аятоллы Махмуда Алави, а также двух старших офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

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