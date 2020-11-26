Москва, , 09:25 — REGNUM Законопроект, регулирующий прекращение прав пользования недрами, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Предполагается установить запрет на восстановление права пользования недрами в случае его прекращения, в том числе досрочного, а также восстановления срока пользования участком недр (срока действия лицензии), право пользования которым в установленном порядке прекращено, в том числе досрочно.

При этом устанавливается единственное обстоятельство, при наличии которого возможно восстановление лицензии на пользование недрами — в случае признания решения о прекращении права пользования недрами, в том числе досрочном, незаконным.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено положение, что при прекращении права пользования недрами, в том числе досрочном, права и обязанности пользователя недр прекращаются со дня внесения записи о прекращении права пользования недрами в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами. Предусмотрены исключения — речь идет об обязанностях по проведению работ по ликвидации или консервации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, и рекультивации земель, а также по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на горных выработках и иных сооружениях, связанных с пользованием недрами, и на прилегающих к ним территориях в соответствии с законодательством о создании и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.

В то же время в законопроекте предусмотрена норма, согласно которой, если право пользования недрами было прекращено (в том числе досрочно), лицензирование указанного участка недр допускается не ранее чем по истечении шести месяцев с даты принятия решения о прекращении (в том числе досрочном) права пользования таким участком недр, за исключением предоставления указанного участка недр в краткосрочное пользование (до одного года).