Дональд Трамп признал свое поражение на выборах в США и начал передачу власти кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Уже началась процедура перехода ключевых ведомств под руководство кандидата от демократов.

«Америка вернулась! Мы готовы лидировать в мире, а не удаляться от него. Вашингтон будет активно работать со своими зарубежными союзниками», — заявил Байден.

По мнению ряда экспертов, внешнеполитические приоритеты в первые дни администрации Джо Байдена будут заключаться в том, чтобы вновь присоединиться к договорам и соглашениям, из которых вышел Дональд Трамп.

А намерение Джозефа Байдена отменить ряд законов, которые принял за время своего правления Дональд Трамп, а также упростить процедуру получения гражданства для мигрантов, уже вызвало бурное обсуждение.

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