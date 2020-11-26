Иран останется камнем преткновения после прихода к власти Байдена — SVT
Когда 20 января 2017 года Дональд Трамп принял присягу в качестве президента США, он дал понять, что его лозунг «Америка прежде всего» будет услышан «во всех коридорах власти». Новый президент Джозеф Байден будет более сговорчив с мировыми лидерами, а сотрудничество с международными организациями восстановится. Тем не менее Иран по-прежнему будет представлять собой крайне трудную страну для ведения переговоров по возвращению к ядерной сделке. Об этом в своей статье написал журналист шведского телеканала SVT Фуад Юсефи.
Назначения Байдена примечательны тем, что некоторые посты в его правительстве могут впервые занять женщины. Например, демократ уже предложил сделать главой Минфина Джанет Йеллен, а главой Нацразведки — Эврил Хейнс. Раньше обе эти должности традиционно оставались за мужчинами.
Джо Байден официально обнародовал список кандидатов в кабинет министров, укомплектовав свою новую команду по внешней политике и национальной безопасности опытными чиновниками и функционерами времен Барака Обамы.
Министром национальной безопасности Байден выбрал Алехандро Майоркаса (Alejandro Mayorkas) в качестве министра, директором национальной разведки — Аврил Хейнз (Avril Haines), а специального посланником президента по вопросам климата — Джона Керри (John Kerry).
Также подтвердились поступившие на выходных сообщения, что госсекретарем Байден выбрал Энтони Блинкена (Antony Blinken), советником по национальной безопасности — Джейка Салливана (Jake Sullivan), а послом США в ООН — Линду Томас-Гринфилд (Linda Thomas-Greenfield).
После Трампа отношения США и КНР нужно как-то стабилизировать — Strategist
Разработка эффективной стратегии конкуренции, сотрудничества и сосуществования с Китаем будет одной из самых сложных внешнеполитических задач избранного президента США Джо Байдена. И в следующие два месяца китайско-американские отношения почти наверняка ждет обострение, пишет Минксин Пей в статье, вышедшей 26 ноября в The Strategist.
Американский сенатор предвещает Турции проблемы с Байденом
Ван Холлен, сенатор конгресса США, в интервью греческому телеканалу 25 ноября оценил возможную американскую политику по отношению к Турции после победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США.
Госдеп США начал переход под управление Байдена
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил журналистам, что сотрудникам переданы соответствующие инструкции. Ранее Помпео заявлял о непризнании его ведомством победы Байдена.
Демократическая партия США потерпела фиаско на выборах, несмотря на многочисленные махинации, заявил 25 ноября американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед членами законодательного собрания штата Пенсильвания.
Злоупотреблением правом помилования является решение главы Белого дома Дональда Трампа амнистировать своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, считает глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
В сети оценили намерение Байдена отменить ряд законов Трампа
Намерение кандидата в президенты США Джозефа Байдена отменить ряд законов, которые принял за время своего правления Дональд Трамп, а также упростить процедуру получения гражданства для мигрантов, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 25 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».