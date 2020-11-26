Москва, , 09:19 — REGNUM Законопроект, уточняющий правила транспортировки отходов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Принятие норм урегулирует перевозку такого вида грузов, как отходы всех классов опасности, с учетом транспортного законодательства и особенностей законодательства в области обращения с отходами, что поспособствует гармонизации законодательства в указанных сферах, отмечают авторы.

Определение понятия «транспортирование отходов» было доработано с учетом особенностей транспортного законодательства, в него было внесено уточнение видов транспорта, осуществляющих перевозки отходов. В связи с этим внесение в федеральный закон предложенной формулировки по дополнению понятия «транспортирование отходов» приведет к тождеству терминов «перевозка грузов» и «транспортирование отходов».

Одновременно вводится маркировка транспортного средства, перевозящего отходы, специальным отличительным знаком, соответствующим определенному классу опасности отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду.