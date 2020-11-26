Москва, , 09:27 — REGNUM Законопроект, благодаря которому количество необходимых для поступления на государственную службу справок может быть уменьшено почти в четыре раза, разработало Минэкономразвития (МЭР) РФ. Об этом 26 ноября сообщает газета «Известия».

По данным издания, для кандидата на госслужбу потребуется предоставить восемь справок вместо 22. Это анкета, автобиография, фотографии, справка о доходах и расходах гражданина, справка о доходах и расходах его супруги или супруга и несовершеннолетних детей, а также ссылки на страницы в соцсетях и копии удостоверений о государственных наградах.

При этом в пояснительной записке к документу указывается, что последний может создать «более удобные условия реализации права россиян при поступлении на гражданскую службу, предусматривая возможность получать часть сведений посредством межведомственного взаимодействия».

Вместе с тем, этот же законопроект предполагает уменьшение количества справок для работающих на госслужбе. Так, количество документов, которые необходимы для получения субсидии на покупку недвижимости, уменьшится с 17 до двух. Столько же справок понадобится для оформления страховой пенсии (ранее — семь документов) и пенсии по выслуге лет (ранее — десять).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что служащие департамента здравоохранения в Костромской области получат прибавку к зарплате за работу в сложных и напряжённых условиях пандемии.